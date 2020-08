Gerichtstermin

1.000 Entlassungen bei VW Hannover – wir geben keine Ruhe!

Das VW-Komitee Hannover und betroffene VW-Beschäftigte laden ein zur Teilnahme am Arbeitsgerichtstermin "VW-Arbeiter vs. Volkswagen". Er findet am Freitag, 28. August, vor dem Arbeitsgericht Hannover, Leonhardstraße 15 (Bahnhof), statt.

Pressemitteilung des VW-Komitees Hannover