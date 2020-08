AfD: Pleiten, Pech und Pannen?

Gleichzeitig laufen gegen die AfD mehrere Prozesse wegen Spendenfinanzierung aus dubiosen Quellen. Wie dreist, wenn Brandner dann zu fabulieren begann, dass nicht die AfD, sondern die MLPD sich aus dubiosen Quellen speise. Das ging natürlich an die Ehre – und Stefan Engel kündigte im Namen der MLPD entschiedene Maßnahmen gegen diese Lügen und Verleumdungen an.

An immer mehr Orten melden sich Bürger, die von der AfD als Wahlkandidaten bei den Kommunalwahlen in NRW aufgestellt wurden, aber niemals gefragt worden sind. Dass die AfD momentan in der Öffentlichkeit ein so klägliches Bild abgibt, ist die verdiente Quittung für ihre menschenverachtende und antikommunistische Politik und das dementsprechende Personal. Sie lebt von übler Demagogie, Hetze gegen Minderheiten, dumpfer Stimmungsmache.

Fortschrittliche Politikkonzepte gegen die Abwälzung der Lasten der Weltwirtschafts- und Finanzkrise sowie der Corona-Krise auf die Massen? Fehlanzeige! Sie hofft jetzt, gemeinsam mit kruden Verschwörungstheoretikern und Esoterikern wieder mehr Rückhalt in der Bevölkerung zu finden. Sie fabuliert vom „Ende der Corona-Pandemie“ – während die Infektionszahlen deutlich ansteigen! Sie will im Auftrag ihrer kapitalistischen Geldgeber mehr Lockerungsmaßnahmen, damit die Profite in der Wirtschaft brummen – und verkauft das auch noch als Eintreten für die „Freiheit!“

Schadenfreude reicht also nicht aus – wir müssen sogar noch mehr Überzeugungsarbeit zum antikommunistischen, faschistoiden und rassistischen Charakter

der AfD machen.