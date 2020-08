Mehr als 1.000 Arbeiter der Grasberg-Mine von Freeport Indonesia (Kupfer- und Goldbergwerke) blockierten am Montag die Hauptzufahrt zum Werk. Sie protestierten dagegen, dass das Unternehmen seit sechs Monaten den Busverkehr in die Stadt Timika eingestellt hatte, um die Corona-Pandemie zu stoppen. Jetzt wurde der Busverkehr wieder freigegeben, so dass die Arbeiter ihre Familien besuchen können.