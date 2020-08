Covid-19-Pandemie – Keine Gewalt an Frauen und Kindern!

Das wurde am 18. August erfolgreich und mit vielen Gesprächen und Informationen auf dem Hattinger Untermarkt verwirklicht. Die Kampagne endet am 25. November 2020, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Verschiedene Kräfte fanden in Hattingen zusammen. Einzelpersonen von MLPD und Linkspartei sowie Parteilose unterstützten sie. Brennendes Thema war, dass in der Corona-Pandemie die Belastung für Familien und besonders für Frauen, Mütter und Kinder gewachsen ist, auch die häusliche Gewalt.

Fleißige Courage-Frauen erstellten schön gestaltete Tafeln mit Texten wie: "Verbot von Sexkauf!", "Unterfinanzierte Frauenhäuser ist Staatsgewalt", "3 Milliarden für TUI – Frauenhäuser in Not", "Kinderpornografie: harte Strafen!", "Befreiung der Frau in einer befreiten Gesellschaft!"

Das waren gute Anknüpfungspunkte für viele Gespräche mit den Passantinnen.