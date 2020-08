Die behandelten Themen reichen von dem gesundheitsgefährdenden und umweltzerstörenden Uranbergbau, den globalen Großabnehmern des tödlichen Erzes, den zurückbleibenden radioaktiven und toxischen Halden (unter anderem der Wismut in Thüringen), dem lückenhaften Atomausstieg der Bundesrepublik, von der Atomkatastrophe in Majak bis zum Super-Gau in Fukushima, den Atombombentests bis zum heutigen Wettrüsten mit neuen taktischen Nuklearwaffen, von der bisher erfolglosen Suche nach Endlagerstätten bis zur Legende von der klimafreundlichen Energie der Atommonopole.

Aber auch der wachsende Widerstand gegen den Uranbergbau und die Vernichtung unserer Lebensgrundlagen wird thematisiert, genauso wie die Kriminalisierung des Widerstands, den immer mehr Menschen in Afrika, Australien, Nordamerika und Europa leisten.

Gerade auch im Vorfeld des Antikriegstages ist das Buch mit seinen vielen Daten, Fakten und Schaubildern unbedingt empfehlenswert für unsere bewusstseinsbildende Arbeit in der Friedens- und Umweltbewegung.

Der URAN-Atlas ist ein Kooperationsprojekt und wurde gemeinsam von Le Monde diplomatique, der Nuclear Free Future Foundation, der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland im September 2019 herausgegeben.

Bestelladresse: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, D-10243 Berlin - oder als PDF zum Download auf: rosalux.de/uranatlas, nuclear-free.com/uranatlas, bund.net/uranatlas

Allen am Thema Umweltkampf Interessierten sei auch das Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" empfohlen. Es kann hier bestellt werden.