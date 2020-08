Ebru Timtik stirbt - wir fordern die sofortige Freilassung!

Unsere inhaftierte Kollegin Rechtsanwältin Ebru Timtik und unser Kollege Rechtsanwalt Aytac Ünsal sind bereits mehr als 200 Tage in der Türkei im Todesfasten für ein faires Verfahren. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich jeden Tag. Der Zustand von Kollegin Timtik ist mittlerweile mehr als kritisch, da ihre lebenswichtigen Funktionen kurz vor dem Stillstand sind. Für sie können sozusagen nunmehr Minuten entscheidend sein.

Aufgrund ihres schlechten Zustandes hatten ihre Verteidiger im letzten Monat einen Haftentlassungsantrag beim zuständigen Gericht eingereicht. In diesem Rahmen ordnete das 37. Strafgericht zu Istanbul ihre Überstellung in die Gerichtsmedizin an. Die Gutachter der Gerichtsmedizin attestierten ihnen wegen ihres schlechten Gesunheitszustandes "Haftunfähigkeit". Demnach hätten sie aus der Haft entlassen werden müssen.

Stattdessen stellte das 37. Strafgericht in Istanbul am 30. Juli 2020 die Fortdauer der Haft fest und veranlasste ihre Verlegung ins Krankenhaus. ... Aufgrund der Bedingungen im Krankenhaus hat sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert. ...

Das Verfahren, in dessen Rahmen unsere Kollegen zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden, war eindeutig politisch motiviert und nach internationalen Menschenrechtskriterien rechtswidrig. Zu diesem Ergebnis kamen auch 15 Anwälten aus sieben europäischen Ländern, welche sich vom 13. bis 15. Oktober 2019 in Istanbul zu einer Erkundungsmission getroffen haben, um die rechtlichen Umstände zu klären, die zur Verurteilung unserer Kollegin und unseres Kollegen durch das 37. Strafgericht zu Istanbul geführt haben. Ihre Ergebnisse wurden in einem 40-seitigen Bericht in englischer Sprache dokumentiert.

Wir appellieren an Sie, lassen sie unsere Kollegin und unseren Kollegen nicht allein. ... Unterstützen sie den Forderung nach deren Freilassung und einem fairen Verfahren!