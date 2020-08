Elf Mal von Abschiebung bedroht - Bleiberecht verteidigt!

Am offenen Mikrofon kamen die Jugendlichen zu Wort, warum sie gegen Rassismus kämpfen. Viele sind wütend über die Ereignisse in den USA und die menschenverachtenden Angriffe auf Schwarze, aber auch auf viele fortschrittliche Demonstranten durch Polizei und faschistische Bürgerwehren. Wir protestierten besonders dagegen, dass in den Medien der AfD zu den Kommunalwahlen viel Raum für Hetze und Rassismus gegeben wird. Ihr wahres Gesicht zeigte sie bei einem Stand in der Innenstadt, wo einer von ihnen sich mit dem Hitlergruß postierte.

Kulturelles Highlight war dann ein Lied eines Migranten, der vor vielen Jahren elf Mal abgeschoben werden sollte. Er konnte sein Bleiberecht mit vielen anderen durchkämpfen und wurde dafür von der Polizei mit krassen Auflagen belegt, zum Beispiel dass er wochenlang jeden Morgen auf der Wache erscheinen musste. Er verarbeitete diese Zeit in seinen Liedern.

Das antirassistische Dosenwerfen war das Highlight für die Kinder. Dort konnten sie Trump, Merkel, Seehofer, Weidel und viele mehr abwerfen. In der Videobox gab es viele tolle Statements.

Wie der Antikommunismus versucht, den Kampf kaputt zu machen, wurde daran deutlich, dass kein einziger Artikel in der Lokalpresse abgedruckt wurde, obwohl bei der letzten Aktion die Reporter helfauf begeistert waren. Das ist klar antikommunistisch von oben diktiert, weil der Rebell die Proteste organisiert. Alles in allem ein gelungener Tag, an dem viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen wurden.