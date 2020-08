Eltern und Schüler gegen Beschränkung auf Microsoft-Produkte

In Finistère in der Bretagne können seit dem 20. August Zehntausende kein Leitungswasser mehr trinken. Viele Menschen mussten sich mit Magen- und Kreislaufbeschwerden in ärztliche Behandlung begeben. Die Verseuchung des Wassers ist auf einen technischen Defekt in einer Fabrik zurückzuführen, die Düngemittel herstellt. Die Wut der Menschen richtet sich gegen den verantwortlichen Agrarkonzern und seine hochgiftige Düngemittelproduktion.