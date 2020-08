Führender FFF-Vertreter strebt in den Bundestag

Etwa die Hälfte der indischen Bevölkerung besitzt keinen Zugang zum Internet – das sind rund 686 Millionen Menschen. Auch in China ist eine Vielzahl an Einwohnern ohne Verbindung zum World Wide Web. Obwohl in den beiden Ländern die größten Online-Märkte der Welt liegen, sind hier rund 40 bis 50 Prozent nicht vernetzt – zum Vergleich; in Deutschland sind es nur etwa 14 Prozent. Zwar gibt es in China und Indien die größte absolute Anzahl an internetlosen Bewohnern, bei Betrachtung der Gesamtbevölkerung sind es jedoch eher afrikanische Staaten und Nordkorea, die den größten Anteil unvernetzter Menschen aufweisen.

Quelle: statista.com