Gedenken am 6. August

Hiroshima-Tag in Bangladesch

Die Sozialistische Partei Bangladeschs (SPB, inzwischen ICOR-Partei) organisierte eine Kundgebung am 6. August, in Asien ein Tag des Protestes und der Erinnerung an den II. Weltkrieg. Der Koordinator der Linksdemokratischen Allianz und führende Vertreter der SPB, Bazlur Rashid Firoz, berichtet über die Menschenkette vor dem nationalen Presseklub:

Von hb