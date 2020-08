Junge Menschen wollten sich erst mal informieren, ältere unterschrieben sofort, eine mit der Begründung: „Hauptsache, ihr steht links!“ Klar, viele gingen ohne Diskussion vorbei, viele waren sichtlich in Eile und begründeten ihre Zeitnot mit „Muss mein Kind abholen“ oder einfach nur mit „Ich hab keine Zeit“.

Eine Gruppe mit Montagearbeitern in einem Kleinbus nahm sich Zeit. Wir diskutierten über die Notwendigkeit angesichts der Abwälzung der Krisenlasten auf die Werktätigen, dass sie sich organisieren. In vielem sind wir uns einig, einer will schon unterschreiben – ist aber aus Sachsen.

Ein anderer drückt Demoralisierung aus, er sagt, du kannst nichts machen. Und berichtet, dass viele einfach zu viel Angst hätten. Klar, das gibt es, aber könnten und müssten wir das nicht gemeinsam überwinden? Angesichts der Situation liegt es an den Arbeitern und ihren Verbündeten, Veränderungen in die Hand zu nehmen. Den Flyer „Echter Sozialismus – Was wir aus der DDR Geschichte lernen können“ nehmen sie gerne.



Ein anderer Mann, der uns wohl länger beobachtet, kommt auf uns zu und sagt: „Ich steh hier schon eine halbe Stunde und ich dachte, Sie fragen mich gar nicht mehr.“ Er unterschreibt und gibt uns seine Adresse. Endergebnis: Zehn Unterschriften für die Landesliste und zehn für den Direktkandidaten Stefan Engel, Parteiprogramme wurden gegen Spenden genommen und mehrere Flyer verteilt. Und es gab neue Anknüpfungspunkte in einer Kleinstadt, in der uns noch nicht so viele kennen.