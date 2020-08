Dokumentation erhältlich

„Immer wieder Lenin“

„Immer wieder Lenin“, schrieb die WAZ am 4. August in einem Artikel „Gelsenkirchener Wahlkampfsplitter von Lenin bis zu AfD“. Das Interessante: Weder Lenin noch die MLPD kandidieren zu den Kommunalwahlen am 13. September in Gelsenkirchen.

Von usch