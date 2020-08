Stuttgart

Mahnwache gegen "Stuttgart 21" wieder aktiv

Wegen der Corona-Pandemie hat die Mahnwache gegen Stuttgart 21 am Arnulf-Klett-Platz am 19. März 2020 ihr Zelt vorübergehend geschlossen. Am Samstag, dem 15. August, konnte dann endlich pünktlich um 15 Uhr der Betrieb wieder offiziell aufgenommen werden.

