Schlussspurt der Vorbereitung zum internationalen Protesttag

In Gelsenkirchen findet um 17 Uhr eine Kundgebung am Heinrich-König-Platz statt, bereits um 16 Uhr beginnt dort ein Informationsstand. Auch in Stuttgart wird der Aktionstag mit Hochdruck vorbereitet. Die Kundgebung findet statt um 18 Uhr auf dem Oberen Schloßgarten am Schauspielhaus Stuttgart. In Köln startet die Aktion um 18 Uhr auf dem Heumarkt.

Hier ein Überblick der bisher bekannten Termine

Hagen: An die Presse geschrieben und alle Freunde eingeladen

Der REBELL Hagen schreibt: "Nachdem wir vor der Lehrwerkstatt, der Berufsschule und zwei weiteren Schulen, in der Innenstadt und im Wohngebiet Flyer verteilt und aufgehängt haben, machten wir heute den finalen Schluss-Check. An die Presse wurde geschrieben und alle Freunde wurden eingeladen.

Die Rotfüchse bastelten dann Dosen mit Rassisten drauf, die beim antirassistischen Dosenwerfen von Kindern abgeworfen werden können. Wir Rebellen feilten an unserem Redebeitrag, damit wirklich jedes Argument sitzt. ...

Danach besprachen wir jedes Detail: Wer bringt was mit, wann startet der Aufbau, wer sammelt spenden und wie verhalten wir uns, wenn die AfD provoziert.



Damit auch alle, die verhindert sind, etwas mitbekommen, machen wir eine Videobox. Hier können bis zu fünf Fragen beantwortet werden, sodass wir am Ende einen kleinen Film daraus schneiden. Los geht's am Freitag um 17 Uhr in der Elberfelderstraße vor der Galeria Kaufhof."

Berichte für Rote Fahne News

Wir bitten um Berichte und schöne Fotos bis Samstag, 10 Uhr, an die Adresse redaktion@rf-news.de!