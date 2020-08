Nach Jahren des Schweigens brechen Iranerinnen das Tabu, das über Vergewaltigungen verhängt war. Seit Mittte August prangern sie in den sozialen Medien ihre Vergewaltigung und die Vergewaltiger unter dem Hashtag #metoo an. Am 25. August musste ein Beschuldigter von der Polizei verhaftet werden. Die Initiative ging von vier jungen Frauen aus, die befreundet sind, und von denen eine Opfer einer Vergewaltigung war.