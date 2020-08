Darmstadt

Stoppt den Besatzungsterror der Türkei in Kurdistan

„Merkel finanziert – Erdogan bombardiert“, so schallte es am 22. August durch die Straßen Darmstadts. Über 230 Menschen (Polizeiangabe), überwiegend Kurdeninnen und Kurden, aber auch ein paar Deutsche, demonstrierten sehr diszipliniert, in Dreierreihen mit 1,50 Meter Abstand und Gesichtsmasken.

Korrespondenz