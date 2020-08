Warum die MLPD Lenin im Namen führt ...

„Die MLPD führt die Namen von Marx und Lenin in ihrem Namen, weil wir uns auf den wissenschaftlichen Sozialismus berufen, der von Marx und Engels begründet und von Lenin entscheidend weiterentwickelt wurde. … Leninismus bedeutet, den Marxismus auf das Zeitalter des Imperialismus und die proletarische Revolution anzuwenden.

Wenn wir uns heute zum Marxismus-Leninismus bekennen, so wissen wir natürlich, dass die Texte, Bücher, Aufsätze und Schriften von Marx und Lenin schon über 100 Jahre alt sind, die mit den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr vergleichbar sind. … Immer wieder betonen Marx und Lenin, dass die konkrete Analyse der konkreten Situation das lebendige Wesen der marxistischen Theorie ist.

Unsere Partei hat von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, sich diese Methode zu eigen zu machen, denn der Parteiaufbau in Deutschland musste auf die konkreten Verhältnisse in Deutschland und in der Welt ausgerichtet werden und konnte nicht einfach ein Abklatsch der alten kommunistischen Bewegung sein. …

Wenn wir diese Statue heute aufstellen, dann verpflichten wir uns gleichzeitig, am Marxismus-Leninismus festzuhalten und die Lehren von Marx und Lenin konsequent fortzusetzen, dabei immer unseren eigenen Kopf zu gebrauchen und uns stets mit der Arbeiterklasse, den einfachen Menschen, den Ausgebeuteten und Unterdrückten in aller Welt zu verbinden.“



Die ganze spannende Rede von Stefan Engel ist nachzulesen in der neuen Dokumentation „Lenin ist da!“

