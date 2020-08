Weil das Geld zum Leben fehlt, steigt die Zahl der Studienabbrecher

Jeder zweite Antrag auf Nothilfe auf dem Hintergrund der Covid 19-Pandemie wurde in den letzen Monaten abgelehnt, weil keine „pandemiebedingte akute Notlage“ vorgelegen habe. Wer die maximal 500 Euro bekam, bekam sie für drei Monate. Wer schon vorher in Not war, ging leer aus.

Es sind neben anderen Gründen vor allem die Geldsorgen, die 28 % der Bachelorstudierenden zum Abbruch ihres Studiums treiben. Die Forderung nach Erhöhung und Ausweitung der Ausbildungsförderung hat große Bedeutung. Sie durchzusetzen verlangt Organisiertheit, Zusammenschluss mit den Beschäftigten an den Hochschulen in der Gewerkschaft, in MLPD und REBELL. Die Hochschulgruppen der MLPD sind dabei eine wichtige Anlaufstelle.