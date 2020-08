Wir haben eine kurze Einführung gemacht mit Musik und Reden. Unsere Aktion kam bei den Anwohnern gut an, wir haben ordentlich Stimmung gemacht mit den Trommeln und wir haben die Aufmerksamkeit der Anwohner gewonnen.

Die Kinder haben fleißig mitgemacht, aber nach der Hälfte des Weges war die Energie weg. Deswegen mussten wir unsere geplante Route etwas verkürzen. Wir hatten einige Haltepunkte, bei denen wir kleine Reden gehalten haben. Die Reden waren ernsthaft, gewissenhaft und inhaltlich überzeugend. Wir waren um die 30 Leute.

Ein junger Mann aus dem Somalischen Kulturverein hatte unseren Reden nichts mehr hinzuzufügen und fand, dass alles gesagt wurde, was gesagt werden musste. Er meinte, in Zukunft werden noch mehr vom Verein dazu kommen. Er freut sich über eine weitere Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt in Rothenditmold.

Mit dem Fußball-Verein „Dynamo Windrad", bei dem wir unsere Route beendet haben, gab es wieder die altbekannte Auseinandersetzung zum Tragen von Partei-Flaggen. Die MLPD hat bei der Veranstaltung noch insgesamt 42 Unterschriften gesammelt. Am Ende sind wir alle zusammen noch was trinken gegangen und haben die Aktion gemeinsam ausgewertet.