Am offenen Mikrofon gab es kontroverse Diskussionen

Die Kundgebung mit 20 festen Teilnehmern und Teilnehmerinnen sowie weiteren zeitweiligen Zuhörern brachte angesichts anhaltendem Rassismus, wachsender Kriegsgefahr zwischen Griechenland und der Türkei sowie verschärfter imperialistischer Konkurrenz und Aufrüstung den Willen der Teilnehmer zum Ausdruck, die Friedensbewegung zu stärken.

Beiträge zu den Ursachen von Kriegen und Rassismus, gegen Strukturen von militanten Faschisten in Albstadt, zur schädlichen Wirkung des Antikommunismus, ein Gedicht zum Gedenken an die Opfer von Hiroshima und passende Lieder sorgten für Aufmerksamkeit. Es gab auch kontroverse Diskussionen am offenen Mikrofon etwa zur Frage, welche Rolle religiöse Überzeugungen für den Kampf gegen Kriegsgefahr und Militarismus spielen.

Wie gewohnt, am ersten Montag im Monat, lädt die Montagsaktion Zollernalb am 7. Septemebr um 18 Uhr vor der Stadtkirche in Balingen zur nächsten Kundgebung ein.