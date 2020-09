Uruguay

Kämpfe der Arbeiter und Studenten gegen Abwälzung der Krisenlasten

Am 14. August verließen in Montevideo (Uruguay) in Erinnerung an den "Studenten-Märtyrertag" etwa 15.000 Studenten verließen die Universitätspromenade und machten sich auf den Weg zum Regierungspalast.

Von ICOR-Office