Buchtipps zum ICOR-Kampftag gegen Faschismus und Krieg

Um das nötige Bewusstsein zu bilden, lohnt es sich, das Buch „Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution“ von Willi Dickhut zu lesen, das 1983 in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG als Nummer 22 erschien. Damals wuchs die Gefahr eines III. atomaren Weltkriegs nach dem NATO-Doppelbeschluss zur Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in Deutschland bedrohlich an.

Auch heute gilt es zum Aufbau einer starken Friedensbewegung mit der Wirkung eines imperialistischen Pazifismus fertigzuwerden, als gäbe es „bessere“ und „schlechtere“ Imperialisten. Das Buch gibt bis heute eine klare antiimperialistische Orientierung und ist ein Handbuch für jeden Friedensaktivisten (kostet 11,50 Euro) – besonders in Verbindung mit der Broschüre „Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder“ von Stefan Engel. Letztere verdeutlicht: Der Kampf für den Weltfrieden muss gegen jede imperialistische Aggression geführt werden, ob es ein „alter“ oder „neuer“ Imperialist ist. Die Broschüre ist auf vielen Sprachen erhältlich: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Farsi und Chinesisch und kostet 3 Euro.



Das Buch „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“ von Stefan Engel, das in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG als Nummer 32-34 erschien, zieht positive Schlussfolgerungen aus der chronischen Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems, das sich heute in einer beschleunigten Tendenz zu einer gesamtgesellschaftlichen Krise befindet.

Bei allen Unterschieden der Klassenkämpfe in den einzelnen Ländern braucht das internationale Proletariat im Bündnis mit allen Unterdrückten einen gemeinsamen Bezugspunkt: Die internationale sozialistische Revolution. Die internationale Koordinierung und Revolutionierung des Klassenkampfs muss die Arbeiterkämpfe mit den fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Massenbewegungen sowie -organisationen auf der Welt zu einer Macht zusammenschließen, die dem imperialistischen Weltsystem überlegen ist.

