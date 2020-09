Bundesweites Delegiertentreffen

Die deutsche Koordinierungsgruppe der Internationalen Automobilarbeiterkoordination lädt alle an der Bewegung Interessierten zum bundesweiten Delegiertentreffen ein. Nach der erfolgreichen 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz im Februar 2020 in Südafrika steht die Auswertung dieses Ereignis an und vor allem, Konsequenzen für die weitere internationale Koordinierung zu ziehen. Es soll einen neue Koordinierungsgruppe gewählt werden, bitte überlegt euch dafür Kandidaten und schlagt sie vor. Eine detaillierte Einladung mit Tagesordnung und Geschäftsordnung folgt noch.

Mehr Infos auf der Webseite der Internationalen Automobilarbeiterkoordination