Das aktuelle Rote Fahne Magazin zum Lehrjahrsbeginn

Das aktuelle Rote Fahne Magazin widmet sich mit einem Titelthema diesem wichtigen Ereignis im Leben der Jugendlichen, der Auszubildenden, der Arbeiterjugend. Jung und Alt gemeinsam für mehr Ausbildungsplätze, unbefristete Übernahme und eine Zukunft für die Jugend!

"Bei Daimler bewirbt sich regelmäßig ein Vielfaches an Interessenten im Vergleich zu den angebotenen Plätzen. Die Ausbildung in solchen Betrieben ist meist gründlicher und auf höchstem technischen Niveau. Deshalb ist es im Interesse der Zukunft der Jugend notwendig, vor allem dort für mehr Ausbildungsplätze einzutreten.

Typisch für bürgerliche Politiker wie Heil ist es, die Vernichtung von Ausbildungsplätzen weder zu kritisieren noch irgendwelche wirksamen Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Denn das ginge an den Profit der Monopole. Das einzige, was die Regierung gestartet hat, sind unzureichende Unterstützungsprogramme für die Ausbildung in Klein- und Mittelbetrieben. Später können sich auch die Konzerne aus dem 'Pool' ausgebildeter Jugendlicher bedienen, ohne vorher Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. MLPD und REBELL setzen auf die Mobilisierung der werktätigen Jugend, der Azubis selbst, gemeinsam mit den älteren Arbeiterinnen und Arbeitern:

Für eine Ausbildungsquote von 10 Prozent in der Großindustrie!

Für die unbefristete Übernahme aller Azubis entsprechend der Ausbildung!

Kampf um jeden Arbeitsplatz! Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich! Das schafft beziehungsweise erhält Millionen Arbeitsplätze.

Für diesen Kampf brauchen wir auch mehr demokratische Rechte – vor allem ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!

Gemeinsam gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Arbeiterklasse und die Massen!"

