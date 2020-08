Das waren tolle Ferienspiele!

Beim Abschlussfest wurde lebendig, dass "die Kinder dieser Welt nicht kleinzukriegen sind". Sie zeigten voller Stolz, was in ihnen steckt. Der Zirkusdirektor verwandelte ihre verschiedenen Fähigkeiten in eine tolles Zirkus Rebellini-Programm. Es gab Purzelbäume, Akrobatik, Seiltanz, Tellerakrobatik, Seilspringen, Pyramide und vieles mehr.

Den acht Kindern machte die Woche viel Spaß und sie fanden neue Freunde. Einige Kinder, die bei den Rotfüchsen, der Kinderorganisation des Jugendverband REBELL aktiv sind, stellten die Rotfüchse vor und sangen das Rotfuchslied. Wir konnten verschiedene kompetente Betreuerinnen und Betreuer und eine Sanitäterin gewinnen, die mit den Kindern spannende Tage verbrachten.

Verschiedene Gruppen, die das abz aktiv nutzen, boten Spiel und Bastelaktionen an. Abz und MLPD bedanken sich ganz herzlich dafür. Beim Bauen eines Insektenhotels zusammen mit zwei Freunden von der Umweltgewerkschaft erfuhren die Kinder, dass die Bambusröhrchen innen ganz glatt gefeilt werden müssen, damit die Insekten sich nicht ihre Flügel verletzen. Es gab eine Malaktion, Wasserspiele mit Doro von Solidarität International und einen Trommelworkshop mit Katja von Capella Rebella.

Ganz herzlichen Dank, an die verschiedenen Köchinnen und Köche, die die Kinder mit leckerem Essen versorgten. Als nächstes laden wir Euch alle herzlich zur Veranstaltung des REBELL „Wehret den Anfängen" am Samstag, dem 12. September 2020, um 17 Uhr ein. Also bis dann im abz Stuttgart, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart!