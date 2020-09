Davor haben wir gewarnt: Erster Corona-Fall im Flüchtlingslager Moria

Entscheidend war neben der Soforthilfe zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in Moria, den Protest für die Auflösung der Flüchtlingscamps zu entwickeln. Unser griechisches SI-Mitglied Iordanis Georgiou hat damals geschrieben: „Dringender Appell: Rettet die Flüchtlinge in Moria! Bauen wir die Achse der Solidarität von Deutschland zu den Menschen in Griechenland. Die Evakuierung der Flüchtlinge ist ein Wettlauf mit der Zeit – jede Stunde zählt. Wer jetzt nicht umgehend handelt, der muss sich später verantworten für den Tod Hunderter oder Tausender!“

In über 30 Städten machten wir dazu am 18. April 2020, dem Tag, als die ersten Kinder von Moria in Deutschland angekommen sind, einen bundesweiten Aktionstag mit der Kernforderung, die Flüchtlingslager hier in Deutschland wie in der Ägäis aufzulösen. Monika Gärtner-Engel, eine der Initiatorinnen des Solidaritäts-Paktes, sagte in ihrem damaligen Statement:

„Die Europäische Union hat sich verpflichtet auf Menschenrechte, auf Humanität, auf Minderheitenschutz. Und was ist die Realität dieser Europäischen Union? Zwei Billionen Euro Hilfsgelder wurden im Rahmen des Krisenmanagements der Weltwirtschafts- und Finanzkrise und der Corona-Krise jetzt für die Schutzschirme aufgespannt. Aber wem kommen Sie zugute? In erster Linie den großen Monopolen und Konzernen. Es war möglich, 230.000 Menschen in einer Luftbrücke in kürzester Zeit aus der ganzen Welt nach Deutschland zurückzubringen. Und die 42.000 aus den Lagern in Griechenland können nicht hierhin gebracht werden? Wir fordern das! Auflösung dieser Camps! “

In der Zwischenzeit hat es Innenminister Horst Seehofer (CSU) den Ländern untersagt, eigenständig weitere Flüchtlinge aufzunehmen – das ist ein Schlag ins Gesicht der Flüchtlinge und der Hilfsbereitschaft vieler Menschen hier in Deutschland!

Der am 2. September aufgetretene erste Corona-Fall muss zu einem Aufschrei werden, unsere Forderung nach der Auflösung der Lager umgehend umzusetzen!