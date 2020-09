Erfolgreiche Kundgebung zum Antikriegstag

Viele Jugendliche hatten Interesse daran, wie sich MLPD und REBELL gegen die wachsende Kriegsgefahr positionieren. Etliche wollen in Kontakt bleiben und den Jugendverband REBELL kennenlernen. In der Rede des MLPD-Vertreters ging es auch um die wachsende Kriegsgefahr im östlichen Mittelmeer, wo sich der Konflikt zwischen Griechenland und der neuimperialistischen Türkei verschärft. Wir sprachen den Demonstranten in Belarus unsere Solidarität aus für ihren Protest gegen den Putinfreund Lukaschenkow, den sie weiter auf die Straßen tragen.

Heute findet eine Aktion des Nürnberger Friedensforums statt. Dort hat die MLPD kein Rederecht bekommen. Wir wollen heute trotzdem hingehen mit unserem Transparent "Gib Antikommunismus keine Chance!"Dieses Transparent hat schon gestern für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Mann kam an den MLPD-Stand, nachdem er unseren Aufruf gelesen hatte. Er kaufte ein Parteiprogramm und spendete 20 Euro. Für die Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance!" sammelten wir Unterschriften.