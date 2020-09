Horst Dotten freigesprochen!

Mit Stolz und großem Applaus empfingen Familieangehörige, Freunde und Genossinnen und Genossen der MLPD, der Umweltgewerkschaft, von Solidarität International, Courage und dem kommunalen Personenwahlbündnis Essen steht AUF Horst, als er seinen Freispruch verkündete. Der Antikommunismus hat eine deftige Niederlage eingesteckt und die Überparteilichkeit der kämpferischen Umweltbewegung einen großen Sieg errungen!

Zur Erinnerung: Am 29. November 2019 wurde beim Fridays-for-Future-Aktionstag in Essen das Transparent mit dem Text "Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft! MLPD" auf Geheiß von zwei Teilnehmerinnen durch die Polizei mit Gewalt aus der Demonstration gezogen. Dies geschah mit der erfundenen Behauptung, der Träger des Transparents, Horst Dotten, hätte eine dieser Teilnehmerinnen tätlich angegriffen.

Auch bei der gestrigen Vernehmung wurde deutlich, dass sich die Aussagen der angeblich angegriffenen Person und ihrer Zeugin widersprechen. Offen gab die Klägerin durch ihre Aussagen vor der Richterin zu, dass es ihr Auftrag gewesen sei, die MLPD aus der Demo der Fridays-for-Future-Bewegung herauszuhalten. Diesen Auftrag hat sie mit allen Mitteln verfolgt: das Transparent der MLPD abzudrängen und interessierte Jugendliche einzuschüchtern versucht und anderes mehr. Ihr hysterischer Antikommunismus hat nun auch bei Gericht seine verdiente Quittung gekriegt. Sowohl Horst als auch sein Anwalt griffen das antikommunistische Motiv und den Angriff auf die demokratischen Rechte wie das Demonstrationsrecht scharf an.

Die Richterin wollte "die Schärfe" aus dem Verfahren nehmen, es ginge hier nicht um Politik. Dass es sehr wohl darum geht, machte überhaupt die Tatsache deutlich, dass gegen Horst eine Strafanzeige ohne Beweise erfolgte, und die Staatsanwaltschaft im März 2020 den Antrag auf einen Strafbefehl zu 30 Tagessätzen à 20 Euro stellte. "Wo gibt es denn sowas", empörte sich die Mutter von Horst, "dass ein Gerichtsverfahren ohne Beweise eröffnet wird?" "Auf der Anklagebank sitzen die Falschen", stellte ein Unterstützer von Horst fest.

Dass das ganze Strafverfahren und der Gerichtsprozess politisch motiviert waren, zeigte sich gleich zu Beginn, als 15 Unterstützer von Horst ihn in den Gerichtssaal begleiten wollten. Nur zwei Besucher wurden in den extra kleinen Raum eingelassen! Dabei hat dieses Gerichtsverfahren bundesweite Bedeutung, doch die Öffentlichkeit sollte so gut wie ausgeschlossen werden. Die Corona-Pandemie war die Begründung. Doch wie ernst das Gericht den Gesundheitsschutz nimmt, erlebten die Besucher, die weder auf den Fluren noch in der Toilette Desinfektionsmittel fanden.

Die Verstrickung der Klägerin in Widersprüche und das offensive Auftreten gegen die antikommunistischen Attacken führten zum Freispruch, so dass die antikommunistischen Verleumder und die Staatskasse sämtliche Kosten des Verfahrens tragen müssen. Bei der anschließenden Kundgebung vor dem Gericht ließen es sich die Teilnehmer nicht nehmen, kräftig für den Rechtshilfefonds der MLPD zu spenden.