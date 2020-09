Fünf tote Kinder – tiefe Trauer und Mahnung

Zu dieser Stunde kann man über Ursachen, Schuldzuschreibungen und Konsequenzen nichts sagen. Daher sind wir zum einen erstaunt darüber, dass in der Presse überwiegend von "Mordverdacht" gesprochen und in erster Linie dabei die Mutter verdächtigt wird. Empörend ist aber die Verlautbarung der AfD: zwischen heuchlerischer Anteilnahme richtet sie in gewohnt rassistischer Manier den Fokus darauf, dass keine „Parallelgesellschaften“ entstehen dürften1.

Eine gefährliche pauschale Vorverurteilung! Sobald die Zusammenhänge und Fakten offenkundig sind, muss diese Familientragödie allseitig aufgearbeitet und müssen Konsequenzen gezogen werden. Unser Stadtgesellschaft muss alles daran setzen, damit sich eine solche Tragödie nicht anderswo wiederholt. Denn bekanntlich hat die gegenwärtige wirtschaftliche, soziale und auch gesundheitliche Krise durch Corona die krisenhaften Zustände in vielen Familien verschärft.

So ist uns brandaktuell die dramatische Situation einer Solinger Familie von Geflüchteten bekannt: Dort droht der psychisch chronisch kranke Vater offen, seine Frau und Kinder umzubringen. Durch das beherzte Eingreifen von Flüchtlingshelfern, Ärzten und der Polizei konnte das Schlimmste bisher verhindert werden. Zweifellos liegt die Hauptverantwortung für diese Zuspitzung bei dem Mann. Doch bleiben Fragen, wieso es so weit kommen konnte: Er ist als Deserteur aus einem barbarischen Krieg in seiner Heimat seit über 20 Jahren in Deutschland, hat Frau und Kinder, die hier geboren sind. Aber die gesamte Familie hat noch immer nur mehrwöchige bis mehrmonatige Duldungen - mit ständiger Angst vor Abschiebung, ohne Sicherheit, ohne Perspektive. Eine Aufenthaltsgenehmigung wird ihnen immer noch verwehrt - trotz dringender ärztlicher Empfehlung. Für den traumatisch schwer geschädigten Mann eine weitere erhebliche Hypothek.

Die (potentiellen) Gewaltausbrüche erinnern an eine Aussage von Bert Brecht: "Der reißende Fluss wird gewalttätig genannt. Aber das Flussbett, das ihn einengt, nennt keiner gewalttätig.“ Auch "das Flussbett zu erweitern" muss eine wesentliche Aufgabe der Flüchtlings- und Familienpolitik und damit auch der Gewaltprävention sein!

Der Vorstand von SOLINGEN AKTIV