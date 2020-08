Antwort an die FDJ

Gemeinsam gegen den Antikommunismus - Differenzen austragen

Der Zentralrat der Freien Deutschen Jugend (FDJ) schrieb kürzlich einen Offenen Brief an die Redaktion der Roten Fahne. er bezog sich auf die Korrespondenz "Die Trübe Suppe der Antikommunisten" vom 11. Juni aus Jena. Er begrüßt die darin enthaltene Stellungnahme gegen die „linken“ und rechten Antikommunisten, die sich in Jena die Hände reichten, verwahrt sich aber gegen den Vorwurf einer „nostalgische Verklärung der DDR“. Die MLPD-Ortsgruppe Jena hat darauf geantwortet:

Von MLPD-Ortsgruppe Jena