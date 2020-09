Horst Dotten freigesprochen!

In Pretoria und Kapstadt gab es diese Woche Protestaktionen von Beschäftigten im Gesundheitswesen gegen schlechte Arbeitsbedingungen und gegen Korruption. Derzeit laufen verschiedene Untersuchungen über Unterschlagung von Mitteln aus dem Corona-Pandemie-Programm durch Beamte in höheren Rängen. Gleichzeitig herrscht in vielen Bereichen ein akuter Mangel an funktionierender Schutzkleidung. In Pretoria zogen die Demonstranten vor das Büro von Präsident Cyrill Ramaphosa und forderten die Ablösung von korrupten Beamten.