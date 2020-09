Marsch von armen Bauern gegen Hunger und staatliche Repression

Sie leiden außer an der Corona-Pandemie vor allem unter einer großen Hungersnot. Vom Staat bekommen sie keinerlei Unterstützung, sie werden gnadenlos ihrem Schicksal überlassen. Deshalb haben sich die Bauern in ihrer Verzweiflung auf den Marsch in die Stadt Midelt im Zentrum Marokkos aufgemacht, um gegen die Untätigkeit der Behörden, ihren Hunger und ihre Ausgrenzung zu protestieren.

Die einzige Antwort, die das marokkanische Regime kennt, ist der Einsatz seines Gewaltapparats. Die Bauern wurden zusammengeschlagen, die Revolte brutal unterdrückt. Viele Bauern wurden verhaftet und nach Bri Tajit, in der Nähe der algerischen Grenze, verschleppt. Daraufhin haben ihre Familien und Freunde einen Sitzstreik verbunden mit einem 11-tägigen Hungerstreik begonnen. Sie verlangen die sofortige Freilassung der Gefangenen.