Kommunalbeschäftigte streiken

Am 26. August trat das Pflegepersonal und die Ärzte im öffentlichen Gesundheitssektor Perus in einen 48-Stunden-Streik, für eine bessere Schutzausrüstung und die Ausweitung der Bonuszahlungen an alle Beschäftigten. Der Streik betraf alle nicht notfallbezogenen Bereiche. Bisher haben nur 7.000 der 25.000 Beschäftigten den Bonus erhalten. Peru ist inzwischen das Land mit weltweit der höchsten Sterblichkeitsrate durch Corona. Seit März starben dort pro Million Einwohner 858 Personen an Covid-19. An zweiter Stelle liegt Belgien mit 855 pro Million. In Lateinamerika liegen Chile (578) und Brasilien (558) an zweiter und dritter Stelle.