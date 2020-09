Leipziger Buchmesse findet 2021 vom 27. bis 30. Mai statt

Frauen auf der gesamten Welt sind durch Probleme im Gesundheits- und Transportwesen nicht mehr zuverlässig in der Lage, elementare medizinische Dienste in Anspruch zu nehmen. Dies zeigt ein aktueller Bericht von Marie Stopes International (MSI). Die Nichtregierungsorganisation erwartet 1,5 Millionen zusätzliche unsichere Schwangerschaftsabbrüche und über 3.000 zusätzliche Muttertode in den Regionen, in denen sie tätig ist. Frauen in Indien sind aufgrund chaotischer Ausgangs- und Straßensperren am schwersten betroffen; dort werden 1,3 Millionen Frauen weniger betreut als erwartet. 98 Prozent der Frauen bewerten die telemedizinische Versorgung durch MSI als „gut" oder „sehr gut". „Es kostet etwa drei Cent pro Tag, eine junge Frau vor einer ungewollten Schwangerschaft zu schützen", schreibt Simon Cooke von MSI.