Literaturverkauf bei der Antikriegstagskundgebung

Weiter wurde wie schon am 1. Mai das Buch "Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'" intensiv beworben, was zu längeren Debatten führte. Teiweise auch mit Kleinunternehmern, die direkt Interesse an diesem Buch äußerten. Ein Statement: "Ich denke, ich werde mein Geschäft verkaufen. Es geht ja eh nur um den Profit und so wie ich es sehe, kommen meine Mitarbeiter unter die Räder."

Weiter wurde das Buch "Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution" von Willi Dickhut beworben, was auch auf Interesse stieß. Diese zwei Stunden stellten bewusst den Kapitalismus / Imperialismus ins Zentrum, womit für knapp 30 Euro Literatur verkauft wurde, teilweise längere Diskussionen entstanden und Besuche in der Geschäftsstelle der MLPD angekündigt wurden.