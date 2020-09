Neuerscheinung „Covid-19 - neuartig, gefährlich, besiegbar!“ stößt auf breite Resonanz

Dr. Günther Bittel und Dr. Willi Mast führten fachkundig und allgemein verständlich in das Buch und Thema ein. In ihrer praktischen Tätigkeit als Ärzte stellten sie fest, dass unter vielen ihrer Patienten und in ihrem Umfeld Verunsicherung über Covid-19 herrscht und viele Fragen offen sind. Gemeinsam mit anderen Medizinern und Fachleuten machten sie sich daran, mehr über das Virus, seine Neuartigkeit, Wirkungsweise und Gefährlichkeit zu erfahren. Daraus entstand die Idee, die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzutragen und Vorschläge zur Vorbeugung und Behandlung zu diskutieren.

Covid-19 erfordert eine allseitige Untersuchung

Bewusst haben sie ihr Buch allgemein verständlich geschrieben. So hat jeder die Möglichkeit, sich mit dieser Pandemie auseinanderzusetzen. Die Autoren kritisieren dabei, dass die Bundesregierung und ihr Robert-Koch-Institut nicht alles tut, um die Ursachen zu erforschen, und nicht jeden erwiesenen Therapieansatz verfolgt. Covid-19 erfordert eine allseitige Untersuchung, auch von seinen gesellschaftlichen und umweltpolitischen Ursachen.