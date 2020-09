REBELL gegen Rassismus

Auf dem Fliederplatz mitten in unserem Wohngebiet haben wir einen Infostand aufgebaut. Sofort sind die Kinder vom Spielplatz gekommen und haben gefragt, was wir hier machen. Wir haben sie zu den Rotfüchsen eingeladen und ein Mädchen hat sich ein Rebell-Magazin gekauft. Am offenen Mikrofon haben sich der Jugendverband REBELL und die MLPD zu Wort gemeldet. Die Rotfüchse haben das Rotfuchslied gesungen. Zum Abschluss hatte jeder noch die Möglichkeit, seine Forderungen auf Plakate zu schreiben.