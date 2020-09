Stadt Herne lehnt Bodenproben im SUEZ-Umfeld ab

Die Verwaltung erklärte, dass dies nicht nötig sei, da der Betrieb alle Grenzwerte einhalte, was durch Messungen auch zu belegen sei. Dass der Betrieb sehr wohl Grenzwerte überschreitet, was bei einer Überprüfung durch die Bezirksregierung in 2019 festgestellt wurde, fand die Verwaltung nicht erwähnenswert.

Dies schreibt die Bürgerinitiative "Dicke Luft" in einer Pressemitteilung und fährt fort: "Mit der gleichen Begründung wurden auch von der Verwaltung in Bottrop die Forderungen von Bürgern*innen, Messungen im Umfeld der Kokerei durchzuführen, abgelehnt. Den betroffenen Anwohnern blieb nur der Weg, privat und auf eigene Kosten eine Analyse in Auftrag zu geben. Beprobt wurden Stäube aus Innenräumen. Das erschreckende Ergebnis zeigt eine enorme Schadstoffbelastung dieser Stäube.

Nun plötzlich möchte die Stadt Bottrop dieses Gutachten von den Bürgern kostenlos zu Verfügung gestellt bekommen! Das zeigt uns wieder einmal, dass die Bürger*innen von der Politik alleingelassen werden. Ängste werden nicht ernstgenommen. Für rund 700 Euro hätte die Stadt Bottrop den Bürger*innen Kenntnis über die Belastung in ihrem Umfeld verschaffen können.

Gleiches gilt für Herne: für einen Betrag von unter 400 Euro pro Probe könnte den Bürger*innen, die im Nahbereich von SUEZ wohnen und arbeiten, Klarheit über mögliche Belastungen ihres Umfeldes verschafft werden. Die Partei Bündnis90/Die Grünen stellen nun einen 4-stelligen Betrag zu Verfügung, um die Analysen der Bodenproben rund um SUEZ zu finanzieren.

Auch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW überprüft zur Zeit eine Anfrage der BI "Dicke Luft", eine Beprobung zu beauftragen."

www.dickeluft-herne.de