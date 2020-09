Seit dem 28. August streiken in Kambodscha rund 400 Arbeiter der Taschen-Fabrik Pactics für die Wiedereinstellung von zwei Gewerkschaftsaktivisten, die bereits am 6. Juni entlassen worden waren. Die Entlassung von Gewerkschaftern steht hier wie auch in einigen anderen Betrieben in Zusammenhang mit Kämpfen gegen zunehmende Arbeitsplatzvernichtung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.