Tarifrunde Öffentlicher Dienst

ver.di kritisiert Lohnangebot

Nach dem Ende der ersten Runde in den Tarifverhandlungen für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen kritisiert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): "Sie (die 'Arbeitgeber') jammern über eine angeblich angespannte Kassenlage bis 2023 und streben eine lange Laufzeit für einen Tarifvertrag an", sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke am Dienstag in Potsdam.