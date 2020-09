"Wir kämpfen für ein souveränes, freies und demokratisches Belutschistan"

Rote Fahne: Wie ist die Lage der Menschen in Belutschistan?



Mumtaz Baloch: Die Region Belutschistan1 ist reich an Mineralien und hat auch eine sehr wichtige strategische Position. Geopolitisch spielt das Gebiet eine wichtige Rolle in verschiedenen Handelsrouten. Die Region hat ein sehr gutes Klima für den Anbau. Obwohl die Region reich an natürlichen Ressourcen ist, gehört die Bevölkerung zu den ärmsten in Pakistan. Es mangelt an einer stabilen Infrastruktur sowie an Stromversorgung und sauberem Trinkwasser. Achtundachtzig Prozent der Belutschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Bodenschätze werden von der pakistanischen Zentralregierung und chinesischen Unternehmen wie in der Goldmine in Rekodiq und Saindak ausgebeutet.



Rote Fahne: Was sind die Ziele Ihrer Organisation beziehungsweise Bewegung?



Mumtaz Baloch: Wir treten für ein souveränes, freies und demokratisches Belutschistan ein. Wir haben die "Charta zur Befreiung Belutschistans" entwickelt, die unter dem Slogan "Freiheit - Demokratie - Gerechtigkeit" steht.



Rote Fahne: Wie ist die Situation für die Menschen in Belutschistan angesichts der Corona-Pandemie?



Mumtaz Baloch: Nach dem derzeitigen Stand der Dinge gibt es insgesamt 11.774 aktive Fälle des Coronavirus im pakistanisch besetzten Belutschistan. Bislang gab es 136 Todesfälle durch das Virus, aber wir betrachten nicht die Zahlen mit infizierten Menschen, weil es in ganz Belutschistan, das 347.190 Quadratkilometer Land umfasst, nur eine Stadt (Quetta) gibt, in der Tests durchgeführt werden können. In anderen Gebieten gibt es keine Testeinrichtungen. Wenn es überhaupt positive Fälle gibt, gibt es keine Möglichkeiten, sie zu finden. Es gibt keine grundlegende medizinische Infrastruktur, um Infizierte zu identifizieren, und dies könnte die Chancen erhöhen, das Virus unter den Belutschen zu verbreiten.



Rote Fahne: Wie ist die medizinische Situation?



Mumtaz Baloch: Es gibt 28 öffentliche Gesundheitskrankenhäuser, 550 Basisgesundheitsstationen und 90 Kinder- und Entbindungskliniken, was für eine Bevölkerung von etwa 15 bis 18 Millionen Menschen selbst ohne einen solchen Notfall von COVID-19 nicht ausreicht. In allen Krankenhäusern gibt es 3.415 Betten für mehr als eine Million Menschen, das heißt ein Bett für 2.354 Menschen. Auch die Situation mit Beatmungsgeräten und Intensivstationen ist für die Menschen im besetzten Belutschistan ein Alptraum. In Belutschistan haben alle staatlichen Krankenhäuser zusammengenommen nur 49 Beatmungsgeräte und alle befinden sich in Quetta.



Rote Fahne: Gibt es Ausgangssperren, Versammlungsverbote und wie reagieren die Menschen auf die Situation?



Mumtaz Baloch: Im besetzten Belutschistan gab es anfangs eine halbe Abriegelung, wobei Schulen geschlossen und andere Geschäfte etwa drei Stunden pro Tag geöffnet waren. Man sagt: "Wenn wir nicht alle Schutzmaßnahmen einhalten, könnte wir uns mit COVID-19 anstecken, aber wenn wir nur zu Hause sitzen, werden wir auf jeden Fall verhungern. Das Virus hat auch enorme wirtschaftliche Auswirkungen auf die Menschen. Denn die meisten Menschen sind Tagelöhner. Wenn sie einen Tag lang nicht arbeiten, werden sie nicht bezahlt und können es sich nicht leisten, zu essen oder ihre Kinder zu ernähren.

Rote Fahne: Vielen Dank für das Interview!