Dortmund

1000 Menschen für die Freiheit der Flüchtlinge in Moria

Am 10. September 2020 demonstrierten in Dortmund 1000 Menschen, v.a. sehr viele Jugendliche, für die sofortige Evakuierung des abgebrannten Flüchtlingslagers. In den Redebeiträgen kam der Unmut über die rassistische Abschottungspolitik der EU gegenüber den Flüchtlingen zum Ausdruck und die unmenschlichen Bedingungen in den Lagern wie Moria wurden angeprangert.

