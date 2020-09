50 Jahre und kein bisschen leise!

Es dürft kaum eine Parteizeitung geben, welche 50 Jahre unverrückbar an ihrer ideologischen Einstellung festgehalten hat.

Ich kann mich noch gut an meinen ersten "Kontakt" mit der Roten Fahne erinnern. Als kleiner Steppke an Vaters Hand auf der jährlichen 1.Mai-Kundgebung auf dem Barmer Rathausvorplatz. Verkäufer war ein vollbärtiger Mann mit Lederkappe, der mit der Fahne in der Hand durch die Menge ging. Da jedoch mein Vater keine Fahne kaufte und mir das obligatorische 1.Mai-Eis wichtiger war (ja ja, egoistische kleinbürgerliche Einstellung!) geriet die Rote Fahne auch schnell wieder in Vergessenheit. Aber so ganz schien sie aus meinem Gedächtnis nicht verschwunden zu sein, denn Jahrzehnte später kam sie mir bei der Suche nach einer politischen Alternative wieder in Erinnerung.

Dank Internet war auch schnell ein Probeabo bestellt. Seit ca. zehn Jahren lese ich die Rote Fahne regelmäßig, habe als Leser sozusagen auch die Umstellung von der wöchentlichen Erscheinung zum gegenwärtige Rote Fahne Magazin mitgemacht. Auch wenn ich nicht mit jeder Veröffentlichung auf einer Linie liege, ist sie für mich neben den Rote Fahne News und dem REVOLUTIONÄREN WEG eine Hauptstütze zur politischen Aktivität. Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich der Roten Fahne eine weitere positive Entwicklung, auch wenn ich das 100-Jährige wohl kaum mehr erleben werde (schließlich ist die Fahne ja gerade einmal vier Jahre jünger als ich).

Viele revolutionäre Geburtstagsgrüße