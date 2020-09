Braunschweig

5000 auf der Straße gegen den AfD Landesparteitag

Um 8 Uhr morgens begannen die Proteste gegen den Landesparteitag der AfD in der Braunschweiger Millenium-Halle am Madamenweg am 12. September. Durch die verschiedenen Blockaden konnte der Parteitag erst mit einigen Stunden Verspätung starten.

