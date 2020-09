Berlin

"Aktive Pause" im Siemens Energy-Gasturbinenwerk

Dem Aufruf der IG Metall-Vertrauenskörperleitung, sich am 11. September an der „aktiven Pause" um 11.30 Uhr vor dem Tor 1 an der Huttenstraße zu beteiligen, folgten ca. 70 Kolleginnen und Kollegen.

Korrespondenz