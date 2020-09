Hamburg

„Black Lives Matter – wir stimmen zu - Baloch Lives Matter, too – lasst uns auch hier zustimmen“

„Black Lives Matter – wir stimmen zu - Baloch Lives Matter, too – lasst uns auch hier zustimmen“ so die Überschrift über dem Flugblatt, das am Samstag, 5. September, anlässlich einer Kundgebung der Bewegung für ein freies Belutschistan auf dem Hachmannplatz am Hamburger Hauptbahnhof verteilt wurde.

Von sb