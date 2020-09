Breiter Protest gegen Auftritt von Alice Weidel (AfD)

Aufgerufen dazu hatte „VS ist bunt“ - ein Zusammenschluss einiger fortschrittlicher und linker Organisationen, die „Omas gegen rechts“ und die Antifaschistische Aktion Villingen-Schwenningen (OATVS). Auch die MLPD trat mit ihren Parolen „Hoch die Internationale Solidarität!“ und „Verbot aller faschistischen Organisationen“ auf.

Stark geprägt war die Kundgebung vor der Tonhalle von Jugendlichen. Viele selbstgemalte Schilder wie „Rassisten stoppen“, „Halle, Hanau, …, rechten Terror stoppen“ oder „Gegen Rassismus, Homophobie, Fanatismus, Fremdenfeindlichkeit, rechts! Wir sind bunt!“ waren zu sehen.

Anschließend an die Kundgebung zogen noch ca. 150 Menschen in einem spontanen Demonstrationszug in die Innenstadt. Die positive Zustimmung vieler Leute war zu spüren. Aber es gab auch viele, die die Rolle der AfD als Wegbereiterin des Faschismus noch nicht so klar sehen. Deshalb ist weiter Aufklärung darüber - mit guten Argumenten n- otwendig, zum Beispiel mit Leserbriefen in den Lokalzeitungen.