„Ein Gespenst geht um die Welt"¹

Donald Trump warnt vor den Demokraten, diese wollen den Sozialismus in US-Amerika einführen. Das ist ein Schock für die Macher der neoliberalen Marktwirtschaft, denn der Antikommunismus war jahrzehntelang das Dogma der US-Politik.

Trotzdem ist die Idee des Sozialismus bei vielen angekommen. Die Anhänger finden sich in den Parlamenten, in politischen Bürgerbewegungen, im Journalismus und in der Popkultur. Eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Gallup sagt aus, dass 51 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ein positives Bild vom Sozialismus haben.

Denn viele jungen Leute haben keine vielversprechende Zukunft. Wer seinen Job verloren hat, ist kaum abgesichert. Das Arbeitslosengeld ist weniger als der Hälfte des letzten Gehaltes und wird nur drei oder vier Monate gezahlt. Wer in Teilzeit gearbeitet hat, erhält meist nichts. Damit stehen in den USA rund 30 Millionen Menschen vollkommen ohne Schutz da. In US-Amerika gilt als Freiheit, dass sich die Bürger nicht krankenversichern und die Unternehmen bettlägerigen Mitarbeiten kein Gehalt zahlen müssen, die Betroffenen müssen sich überschulden, um zu überleben. Deshalb fragen sich jetzt viele US-Bürger und Bürgerinnen, welche Aufgaben der Staat wahrnehmen sollte.



Es zeigt sich somit erneut, dass Totgesagte weiter leben.