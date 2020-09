Fortsetzung der Warnstreiks in NRW

Nach den gestrigen Arbeitsniederlegungen an verschiedenen Standorten der Deutschen Post AG in Nordrhein-Westfalen folgten heute weitere Warnstreiks. Betroffen sind die Regionen Ostwestfalen, Siegerland und Münsterland, das Bergische Land sowie der Raum Köln-Bonn. ver.di fordert für die rund 140.000 (rund 30.000 in NRW) Tarifbeschäftigten eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt ver.di für die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro, darüber hinaus soll die Postzulage für die verbeamteten Postbeschäftigten fortgeschrieben werden. Der nächste Verhandlungstermin findet am 21./22. September 2020 statt.