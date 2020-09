"Ich protestiere gegen diejenigen, die mich zum Flüchtling gemacht haben"

Nachdem Moria abgebrannt ist, werden wir hier festgehalten. Wir hoffen, bald verlegt zu werden. Wir müssen an einen sicheren Ort verlegt werden, an dem wir wie Menschen versorgt werden können. Im Moment passiert das nicht. Viele Menschen leiden.

Gestern wurde eine Demonstration des Volkes gemacht. Auf Bannern stand "Freiheit". Um zu verstehen, warum wir dies schreiben, müssen wir Ihnen unsere Erfahrungen der vergangenen Tage mitteilen. Wir sind insgesamt rund 13.000 Menschen. Frauen, Kinder, Behinderte, Familien, Babys, alte Menschen und junge Männer. Nur unbegleitete Minderjährige wurden an einen sicheren Ort verlegt. Wir haben auch gehört, dass alleinstehende afrikanische Frauen gestern an einen unbekannten Ort gebracht wurden.

Unser Ziel war ein Leben in Frieden

Wir sind nach Europa gekommen, weil wir Krieg und Verfolgung in unseren eigenen Ländern entkommen sind. Man konnte dort kein normales Leben führen, aber jetzt erleben wir wieder einmal, dass wir kein normales Leben führen können. Wir müssen klarstellen, dass unser Ziel Europa war, ein Kontinent, von dem wir dachten, dass wir die Chance haben, ein Leben in Frieden zu leben. Stattdessen wurden wir in Moria platziert, was auch an den Bedingungen fehlte, und jetzt schlafen wir im Dreck oder auf der Straße unter freiem Himmel. Vielen von uns fehlen Zelte, Decken, Schlafsäcke. Wir haben nichts, um uns zuzudecken, oder gar eine Jacke, die wir anziehen können, um unsere Privatsphäre und vor der Nachtkälte und vor dem Wind zu schützen. Manche Menschen schlafen auf dem Friedhof. Heute haben andere angefangen, ihren eigenen Unterschlupf am Straßenrand aus Bäumen und Ästen zu schaffen. Viele von uns haben noch keine Zelte erhalten, und wir können nicht mehr auf diese Hilfe warten.

Heute haben wir kein Essen erhalten

Einige von uns haben seit Tagen nichts gegessen. Gestern wurde etwas Essen abgegeben, aber ohne Plan, wie man das verteilen soll, stürmten die Leute los. Viele Lebensmittel wurden zerstört. Heute haben wir gehört, dass eine NGO uns Essen bringen würde, aber sie kamen nicht. Die Leute sagen, es liegt daran, dass sie die Polizeiblockaden nicht überwinden konnten, die eingeführt wurden. Dafür haben wir jetzt Hunger, und es fehlt uns sowohl Wasser zum Trinken als auch zum Waschen, und unsere Kinder leiden wirklich. Kein Platz mit Toiletten. Keine Duschen. Die Leute haben immer noch die Asche vom Feuer an sich, denn wo sollen sie es denn abwaschen? Verwundete Menschen, die medizinische Versorgung benötigen, erhalten nicht genügend medizinische Versorgung, die Leute sagen, dass es auch schwer ist, an den Blockaden vorbeizukommen, also leiden sie auch alle.

Viele Journalisten kommen

Wir sehen auch, dass mehr und mehr Journalisten angekommen sind. Wir sehen sie hier am Straßenrand und sprechen mit den Menschen. Sie laufen durch die Menschenmengen und fragen nach diesen Geschichten, die uns zu erzählen sehr schwer fallen. Wir fürchten uns auch vor Ansteckung mit Covid-19. Wir haben 35 Infizierte unter uns. Und wir wissen nicht, ob die Leute, die hierher kommen, nicht vielleicht auch positiv sind. Während wir sehr froh sind, dass unsere Situation von der Welt nicht vergessen wird, bitten wir auch alle, die uns besuchen, ihre eigene Gesundheit ernst zu nehmen, damit sie unsere eigene Krankheit nicht kontaminiert. Dies geschieht durch Corona-Tests, Masken und Desinfektionsmittel und umfasst alle - von Helferinnen und Helfern über Journalisten bis hin zu Militär und Polizei. Wie ihr wisst, sind alle unsere Zentren für Behandlung und Quarantäne abgebrannt und zerstört. Wo werden wir also behandelt, wenn wir krank werden? Unsere gesundheitliche Situation ist mittlerweile wichtiger als je. Corona würde sicher alle anderen Probleme nur noch verschlimmern.

Viele wollen helfen

Wir bitten alle Hilfsorganisationen darum, dass sie zusammenarbeiten. Wir sind immer noch hungrig, wir leben immer noch auf der Straße. Nochmal darüber nachdenken, was das Beste für uns ist. Wenn Ihr Geld für Lebensmittel, Unterschlupf und Hilfe uns jetzt nicht erreichen kann, finden Sie bitte neue Lösungen, denn wir leiden hier. Wirklich, jeder hier leidet so sehr, deshalb demonstrieren wir. Im Moment sind unser Körper und unsere Stimme das einzige, was uns noch bleibt. Wie lange müssen wir das noch ertragen? Sind wir keine Menschen? Im Moment warten wir hier darauf, wie man stirbt, sei es an Hunger, Selbstmord oder Krankheit. "Protestiere nicht gegen mich, ich bin ein Flüchtling. Ich protestiere gegen diejenigen, die mich zum Flüchtling gemacht haben."